Soll am 27. Oktober vorgestellt werden: Ein neues MacBook Pro von Apple, hier das aktuelle Gerät. © Apple

Nur Laptops oder auch Tischgeräte?

Nach der Vorstellung der neuen iPhones erfolgt jetzt die von Experten und Fans lang erwartete Präsentation neuer Laptop-Modelle. Doch neben dem Flagschiff MacBook Pro sollen auch neue iMacs, MacMinis und ein neuer MacPro, die Tischgeräte, gezeigt werden.

Cupertino. Die Einladungen für das Event sollen, so das Insider-Portal MacRumors, noch diese Woche an die Journalisten rausgehen. Gerüchte, die sich meist als sehr treffsicher erweisen, sprechen von einer komplett neuen Generation des MacBook Pro. So soll es nochmals dünner werden, und über ein OLED-Touch-Panel statt der bisher üblichen Funktionstasten verfügen.

Die japanische Website Mac Otakara spricht auch davon, dass ein neues MacBook Air mit 13-Inch-Bildschirm vorgestellt werden soll. Zusammen mit der lange überfälligen Erneuerung der Desktop-Serie iMac, des kleineren Mac Mini sowie des Profi-Highend-Geräts Mac Pro soll so praktisch die gesamte Produktpalette von Apple-Rechnern erneuert werden.

Von RND

Cupertino