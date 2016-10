Verschwörungstheoretiker

„So etwas Blödes habe ich noch nie gehört“: Der Radiojournalist Jürgen Domian hat schon mit vielen Menschen gesprochen, aber bei diesem Anrufer verlor selbst er die Fassung. Ein Verschwörungstheoretiker wollte ihn davon überzeugen, dass die Erde eine Scheibe ist. Sein Argument: „Du kannst ja mal in die Bibel gucken, da steht es drin.“

Köln. „Wenn es Nacht wird im Sektor, greifen sie zum Hörer: Freaks und Normalos, Verknallte und Durchgeknallte, Einsame und Verzweifelte“, schreibt der Radiosender 1Live über die Sendung von Jürgen Domian. Von Montag bis Freitag spricht der Journalist nachts ab 1 Uhr im Radio mit Menschen. Er hört ihnen zu, sagt ihnen seine Meinung und gibt ihnen Ratschläge – freundlich und ruhig.

Aber manchmal verliert auch Domian die Fassung. So wie in diesem Fall: Der Anrufer kam direkt zur Sache. „Mein Thema ist die größte Lüge, die der gesamten Menschheit erzählt wird“, sagte der Anrufer. „und zwar, dass die Erde eine Kugel ist. Dem ist nicht so. Ich bin hundert Prozent davon überzeugt, dass die Erde flach ist und dass die Regierungen uns eine Riesen-Lüge auftischen.“

Verschwörungstheoretiker beruft sich auf die Bibel

Domian lächelte kurz. Ungläubig fragte er nach: „Ich habe richtig verstanden: Du sagst, die Erde ist nicht rund, sondern eine Schreibe?“ Und dann sagte Domian nur noch: „Spinnst Du? Du willst mich verarschen?“ Aber der Anrufer meinte es ernst. „Dafür gibt es Dutzende Beweise“, behauptete er und sagte: „Du kannst ja mal in die Bibel gucken, da steht es auch drin.“

Domian versuchte zu argumentieren: Du musst nur mit dem Flugzeug fliegen, dann siehst Du, dass die Erde rund ist, Du musst mit dem Schiff fahren, dann fällst Du nicht hinten runter.“ Aber der Anrufer ließ sich nicht davon abbringen. „Nee, das hat etwas mit Perspektive zu tun.“ Und weiter: „Wir sind von einem Eisring umschlossen.“ Er bestand darauf: „Wir sind definitiv auf einer platten Scheibe.“

Als Domian wissen wollte, wer für die angebliche Lüge von der runden Erde verantwortlich sei, brachte der Anrufer die nächste Überraschung: Die Menschheit werden von reptilienartigen Wesen beherrscht, die aussehen wie die Menschen. Er habe sogar schon eines dieser Wesen gesehen: Hillary Clinton. „Ich glaube, Du hast zu viele Fantasy-Filme angeguckt“, meinte Domian.

Der Sender 1Live veröffentlichte am Montag einen Ausschnitt der Sendung. Den Clip finden Sie hier. Und auf Youtube.

Von RND/wer

