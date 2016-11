Anne Will (l.) diskutierte mit Nora Illi, der vollverschleierten „Frauenbeauftragten“ des „Islamischen Zenralrats Schweiz“. Der Auftritt Illis sorge bundesweit für Empörung. © NDR

Skandal-Auftritt von Nora Illi

Hat der öffentlich rechtliche Rundfunk einer Extremistin eine Plattform geboten? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun der NDR-Rundfunkrat.

Hamburg. Der umstrittene Auftritt einer vollverschleierten Muslima in der ARD-Talksendung „Anne Will“ beschäftigt nun auch die Gremien. Der Rundfunkrat des zuständigen Norddeutschen Rundfunks wird sich in seiner Sitzung am 2. Dezember mit dem Thema befassen. Das bestätigte die Vorsitzende Ursula Thümler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ein Urteil über die viel diskutierte Sendung wollte sie noch nicht abgeben. „Ich bitte darum, das Ergebnis der Beratung abzuwarten.“

In der Sendung vom Sonntag hatte die 32-Jährige Nora Illi, Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats der Schweiz (IZRS), mit radikalislamistischen Aussagen für Empörung gesorgt. Kritiker warfen dem NDR vor, mit der Einladung der umstrittenen Aktivistin islamistischer Propaganda eine Plattform gegeben zu haben. Illi trug bei ihrem Auftritt einen Vollschleier, der ihren Körper bis auf einen schmalen Sehschlitz verhüllte (Nikab).

Von RND/Imre Grimm

