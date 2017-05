Luxemburgs Premier Xavier Bettel, Politologin Gesine Schwan Moderatorin Anne Will, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Alfred Grosser, französischer Publizist (v.l.n.r.).

© NDR

Polit-Talk

Anne Will: Frankreich, Europa und die Stunde Null

Aufatmen und schwärmen hieß es am Sonntagabend bei Anne Will. Die Wahl in Frankreich ist gerade mal gut gegangen. Emmanuel Macron hat sie für sich entschieden. Es bedurfte allerdings des 92-jährigen Publizisten Alfred Grosser, um zurück zu den Kernproblemen zu kommen – und bei aller Sympathie für Macron Klartext zu sprechen.