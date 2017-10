„Aktenzeichen XY ungelöst“ feiert 50. Geburtstag

Berlin. Es gibt Figuren aus grauer Röhrenvorzeit, die selbst in der bunten Flatscreen-Gegenwart noch Begriffe sind. Der betuliche Holländer Lou van Burg beim „Goldenen Schuss“ zum Beispiel, der herrische Altnazi Werner Höfer im Frühschoppen-Dunst internationaler Journalisten, der professorale Robert Lembke vorm klimpernden Schweinderl. Und natürlich Eduard Zimmermann – das Telefon Marke W48 aus Bakelit zur Rechten, ein rundes Sperrholzschild mit „Aktenzeichen XY ungelöst“ im Rücken, die Kamera fest im Blick. So ging er seiner Passion oder eher Obsession nach: fernsehöffentlich Kriminelle zu jagen.

Edouard Zimmermann. Quelle: Renate Schäfer

Am 20. Oktober 1967 spannte der stocksteife Moderator sein Publikum erstmals arglos lächelnd in die interaktive Polizeiarbeit ein. Auch die andere Seite kannte der Mann mit dem Spitznamen „Ganoven-Ede“ bereits: In der Nachkriegszeit schlug er sich als Dieb und Schwarzhändler durch und schrieb sich auch sein Diplom zum Bauingenieur selbst, wie er in seiner Biografie gestand. In der Sendung „Vorsicht, Falle!“ hatte er bereits zum Halali auf „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“ geblasen. Bei „XY“ aber waren die wirklich schweren Jungs dran: Totschläger, Kindesentführer und Raubmörder. „Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen“, sagte Zimmermann zur Premiere im ZDF, „ist der Sinn unserer neuen Sendereihe.“ Und zwar ein überaus erfolgreicher.

Denn Deutschlands ältestes Realityformat gibt es noch immer. Gut, die Telefone darin sind nicht mehr klobig schwarz, sondern flach und mobil. Statt Holzschildern gibt es Monitorwände. Und der Kamerablick von Eduard Zimmermanns „Enkel“ Rudi Cerne wirkt lockerer als beim Urvater der Wirklichkeit nach Noten. Stilistisch hat sich zum 50. Geburtstag also vieles geändert. In den nachgestellten Kriminalfällen sind längst Profis statt der früheren Laiendarsteller am Werk. Inhaltlich aber ist der modernisierte Dauerbrenner ziemlich nah dran am analogen Original.