Wilde Fahrt in heißem Wasser. So soll der Freizeitpark der Zukunft aussehen. © Youtube

Neuer Freizeitpark in Japan

Japan ist Geburtsort für so manche verrückte Idee gewesen. So feucht-fröhlich war bisher aber noch kein Einfall: In dem Ort Beppu soll ein Freizeitpark entstehen, bei dem die Gäste nicht viel mehr brauchen als ein Handtuch.

Beppu. Die Achterbahn-Fahrer sind nur mit einem Handtuch bekleidet, heißes Wasser schwappt in hohem Bogen aus der Gondel. Auch in der Seilbahn und diversen Karussells baden die Gäste, an der Schießbude erschwert heißer Dampf die Sicht: Die für ihre heißen Quellen (Onsen) berühmte japanische Stadt Beppu will Touristen mit einer Mischung aus Freizeitpark und klassischem Badevergnügen anlocken. Derzeit ist es nur ein Youtube-Video, das im Internet Furore macht, doch die Idee könnte Wirklichkeit werden.

Sieht aus wie ein riesiger Saunapark: In Beppu tragen die Gäste nur Handtuch.

„Spamüsement“ nennt die Stadt auf der südlichen Hauptinsel Kyushu ihre Projektidee, eine Verschmelzung der Wörter Spa und Amüsement. Sollte das Video mehr als eine Million Mal angeklickt werden, werde das „Spamüsement“ Realität, verspricht darin Beppus Bürgermeister Yasuhiro Nagano in Anzug und Krawatte mit den Füßen im heißen Wasser. Innerhalb weniger Tagen wurde es schon fast 1,8 Millionen Mal angeschaut. Es sei jedoch ungewiss, ob das geplante Projekt am Ende exakt so aussehen wird wie in dem Video, heißt es aus der Tourismusabteilung.

Zum Beispiel seien Fragen zur Sicherheit noch ungeklärt. Auch müsse man prüfen, ob man überhaupt heißes Wasser in eine Achterbahngondel laufen lassen könne, hieß es. Was außerdem, wenn jemand ausrutscht oder einem Gast das Handtuch herunterrutscht und er plötzlich nackt da steht? In einem traditionellen japanischen Onsen ist man außer einem Handtuch normalerweise unbekleidet. Ein Sondergremium solle sich mit der Ausarbeitung eines Konzepts für die geplante Freizeitanlage befassen, hieß es. Das Video wurde dem Bericht zufolge im Beppu Rakutenchi Amusementpark gedreht.

