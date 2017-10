50 Jahre „Aktenzeichen XY“ – spektakuläre Fälle

Gelöste Verbrechen

Seit 50 Jahren fahndet das ZDF gemeinsam mit Ermittlern der Polizei nach Verbrechern. Doch die Sendung „Aktenzeichen XY“ ist keinesfalls reine Unterhaltung – rund 40 Prozent aller Fälle konnten dank aufmerksamer Zuschauer gelöst werden. Wir blicken zurück auf die erfolgreichen Fahndungen aus mehr als 500 Sendungen.

München. Es war Mord! Zumindest in rund jedem dritten Fall, der in den letzten 50 Jahren bei „Aktenzeichen XY“ vorgestellt wurde. Bereits mehr als 4500 Verbrechen waren zwischen Oktober 1967 und August 2017 Thema der beliebten Kriminalsendung „Aktenzeichen XY“. Seit 50 Jahren rufen Ermittler der zuständigen Polizeidienststellen gemeinsam mit den Moderatoren der Sendung zur Fahndung auf und bitten die Zuschauer um Mithilfe. Während der Sendung nehmen Mitarbeiter der Polizei die Hinweise per Telefon entgegen.

Nicht selten führte die Ausstrahlung der nachgestellten und beschriebenen Verbrechen zum Erfolg. Rund 1853 Fälle konnten bis August 2017 aufgeklärt werden, die Polizei konnte durch gezielte Personenfahndung 1342 Täter festnehmen. Auch Ermittlungsbehörden aus den Nachbarländern stellen ihre verzwickten Fälle vor und suchen deutschlandweit nach neuen Hinweisen.

