18 Jahre, schwer erfolgreich und heute Kanzlerkandidat

Damals, 1997...

Ist das nicht...? Ja genau – richtig gesehen. Das ist Christian Lindner. Schon damals, mit 18 Jahren, in der FDP wollte er als Jungunternehmer ganz groß rauskommen. Das Jugendmagazin „100 Grad“ hat ihn 1997 begleitet – SternTV hat es wiedergefunden. Hier sehen Sie den ganzen Beitrag – Lindner im Video.

Hannover. Was die Kollegen von SternTV da kurz vor der Bundestagswahl ausgegraben haben, macht vielen Leuten im Netz gerade große Freude – und bestätigt manchem vielleicht auch sein Urteil über den charismatischen FDP-Vorsitzenden: Christian Lindner mit 18 Jahren in einem Beitrag des Jugendmagazins „100 Grad“. Bereits in der FDP feilt der Schüler schon 1997 an seiner Karriere – damals allerdings nicht in der Politik, sondern in Sachen PR-Beratung: Reden komponieren, Marketingkonzepte aushecken. Gemeinsam mit einem Klassenkameraden ging es nach der Schule – wo er gerne in Krawatte saß – in der eigens für den Videodreh geliehener Limousine zu Kunden oder bei den Großeltern unters Dach. Dort war das erste Büro des heutigen Kanzlerkandidaten der FDP, der bei entsprechendem Wahlausgang schon in gut einer Woche gute Chancen auf einen Bundesministerposten haben könnte.

Damals wie heute zeichnet Linder eins aus: steil vorgetragene Thesen, knackige Sprüche und ein selbstbewusstes Auftreten. Und es scheint sich auch schon damals ausgezahlt zu haben. Immerhin steuerten die Neugründer 1997 auf das notwendige Kapitaleinalge von 50 000 Euro zu – bestätigt Lindner im Video. Das dreieinhalb Minuten lange SternTV-Facebook-Video wurde bereits über eine Millionen Mal geklickt.

20 Jahre nach dem Videodreh kann Christian Lindner über seinen Auftritt lachen. Nach Veröffentlichung teilte er umgehend auf Twitter mit:

Von fw/RND