San Francisco

Der Kurznachrichtendienst Twitter empfiehlt allen Nutzern eine Passwortänderung. In jüngster Zeit sei eine Sicherheitslücke aufgedeckt worden, die Passwörter in einer internen Protokolldatei ungeschützt gespeichert habe, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Es gebe zwar keinen Hinweis auf einen Verstoß gegen Richtlinien oder einen Missbrauch der Passwörter. Als Vorsichtsmaßnahme sollten User diese aber trotzdem ändern - auch, wenn das Passwort für andere Netzwerke und Plattformen genutzt worden sei.

Twitter erklärte, Passwörter in der Regel zu verschlüsseln oder zu verbergen, indem sie durch beliebige Zahlen und Buchstaben ersetzt werden. Der Systemfehler habe aber dazu geführt, dass die Passwörter vor der Verschlüsselung in die interne Protokolldatei geschrieben worden seien. Der Konzern entdeckte die Sicherheitslücke nach eigenen Angaben selbst und reparierte sie entsprechend.

Von RND/ap