Kapitän Sascha Hehn ist weg, Florian Silbereisen als Nachfolger noch nicht da: Am Ostersonntag steuert Daniel Morgenroth das „Traumschiff“ nach Sambia. Als 1. Offizier bleibt er auch künftig an Bord – und will zeigen, dass das eine gute Idee war. Und Weihnachten ist dann auch Joko Winterscheidt an Bord.