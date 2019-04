Mainz

Sarah Lombardi ist schon an Bord, Florian Silbereisen hat sich sowieso schon auf einen längeren Aufenthalt als Kapitän eingerichtet. Nun kriegt das ZDF-“ Traumschiff“ noch einen weiteren prominenten Gast: Joko Winterscheidt. Der Pro7-Moderator dreht nach „Bild“-Informationen ebenfalls für das „ Traumschiff“. Zur Zeit laufen die Dreharbeiten für die Folge „Atigua“, die am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 im TV zu sehen sein wird. Zum ersten Mal übernimmt der Sänger und Moderator Florian Silbereisen als Max Parger das Kommando auf der Brücke. Im Mai 2018 war bekannt geworden, dass Sascha Hehn diese Rolle nicht mehr weiterspielen wird.

Sarah Lombardi und Joko Winterscheidt übernehmen beide Gastrollen

Wen Sarah Lombardi und Joko Winterscheidt spielen werden, ist noch nicht ganz klar. „Er übernimmt eine kleine Gastrolle in der Antigua-Folge – genau wie Sarah Lombardi“, äußerte sich die Produzentin der Serie gegenüber der Bild. Joko Winterscheidt ist durch die Pro7-Sendungen „Circus HalliGalli“ oder „Das Duell um die Welt“ bekannt geworden. In Filmen hat er bereits kleine Nebenrollen übernommen, so im Film „Nanny“ von Matthias Schweighöfer oder 2018 in der Serie „Jerks“.

Silbereisen, der bereits 2017 einen „ Traumschiff“-Gastauftritt hatte, ist der fünfte Kapitän, der das „ Traumschiff“ steuert. Sascha Hehn hatte von 2014 bis 2019 das Sagen auf der Brücke. Davor trugen Siegfried Rauch (1999 bis 2013), Heinz Weiß (1983 bis 1999) und Günter König (1981 bis 1982) die Kapitänsuniform. Das „ Traumschiff“ kreuzt seit 1981 für das ZDF durch die Weltmeere und ist immer noch ein Quotenbringer zu den Feiertagen.

