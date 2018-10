Hannover

Ob wieder die Polizei kommen muss? Als Aldi-Süd vor ein paar Jahren einen Thermomix-Klon im Angebot hatte, kam es teilweise zu Tumulten und Streit um die begehrten Küchengeräte. Nun hat Aldi Nord wieder eine Küchenmaschine mit Kochfunktion im Angebot. Die Quigg-Maschine gibt es ab Montag, 22. Oktober, für den Preis von 229 Euro zu kaufen – ein Bruchteil dessen, was ein originaler Thermomix kostet.

Für alle, die nicht wissen, was ein Thermomix ist: Das Gerät wird seit Jahren als große Offenbarung gefeiert. Quasi als kleiner Wunderkessel, in den man alles hineinwerfen kann und der dann von ganz alleine dafür sorgt, dass die Familie am Abend was zu essen hat. Oder einfach gesagt: Ein Thermomix ist ein großer Topf, der Lebensmittel erhitzen, zerkleinern, garen oder kneten kann.

Aldi-Thermomix-Klon hat WLAN

Die Aldi-Version hat neben den Funktionen zum Kochen und einer integrierten Küchenwaage nun auch eine WLAN-Funktion – das war bisher ein Alleinstellungsmerkmal des Thermomix-Originals gegenüber seinen Nachahmern. Damit soll sich die Küchenmaschine über das Smartphone oder Tablet bedienen lassen. Mittels App kann man auf 200 Rezepte zugreifen, für die schon alle nötigen Einstellungen vorprogrammiert sein sollen. So lassen sich auch eigene Rezepte erstellen.

Das Portal Techbook kommt daher zu dem Fazit: „Mit den neuen WLAN-Funktionen hat die Quigg-Maschine einen deutlichen Vorteil gegenüber der restlichen Billig-Konkurrenz und könnte aufgrund des bezahlbaren Preises als ernsthafter Thermomix-Konkurrent durchgehen.“ Allerdings hätten frühere Thermomix-Klone in den Punkten Verarbeitung und Qualität das Nachsehen gegenüber dem Original gehabt.

Von RND