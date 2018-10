Relevantes Ende einer Kultfigur: Als am 16. Oktober in den USA die erste Episode der „Roseanne“-Nachfolgeserie „The Conners“ lief, wurde der Tod der Heldin Roseannes an einer Überdosis Opiaten vermeldet. Daran sterben in den USA jedes Jahr mehr Menschen. Die geschasste Darstellerin Roseanne Barr findet ihr TV-Aus überflüssig und twittert: „Ich bin nicht tot, Bitches!“