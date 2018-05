Istanbul

Die Vorlage für den Shitstorm unter dem Hashtag #Tamam (Genug, es reicht) hatte Erdogan selbst geliefert. In einer Fraktionssitzung seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP hatte er gesagt: „Sollte unser Volk eines Tages "genug" sagen, nur dann würden wir zur Seite treten.“

Der Hashtag #Tamam war daraufhin zwischenzeitlich auf dem weltweiten Spitzenplatz vorgerückt – mehr als 1,5 Millionen Twitter-Nutzer hatten den Präsidenten in vielfältigsten Variationen zum Rücktritt aufgefordert.

Die türkische Führung hat unterdessen den Twitter-Sturm gegen eine Wiederwahl von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan herunterzuspielen versucht. Derartige „Manipulationen“ in den sozialen Medien führten zu nichts, sie seien „zwecklos“, sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin am Mittwoch in Ankara.

AKP-Sprecher Mahir Ünal bezeichnete die #Tamam-Twitterer als „Tastaturhelden“. Erdogan-Anhänger reagierten mit einer Gegenkampagne unter dem Hashtag „#Devam“ („Weiter“).

Von RND/dpa