München

Es dschungelt so schön bei „Sturm der Liebe“. Denn die Ex-Kandidatin von „Germany’s next Topmodel“ und Dschungelkönigin Larissa Marolt kehrt zurück zur Soap – als Alicia Lindbergh. Und mit ihr auch gleich ihr TV-Traummann Sebastian Fischer als Viktor Saalfeld.

In Staffel 14 soll das TV-Paar, das im Oktober 2018 bei „Sturm der Liebe“ gerade erst Traumhochzeit gefeiert hat, wieder zur Soap zurückkehren. Wie die ARD mitteilt, werden sie zu einer weiteren Hochzeit mit einem Gastauftritt zurückkehren. Denn in der Folge 3104 (voraussichtlicher Sendetermin: 8. März 2019) geben sich Boris Saalfeld ( Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger ( Max Beier) in einer spontanen Zeremonie das Ja-Wort.

Ein zweiter Abschied bei „Sturm der Liebe“

Für sechs Folgen kommen Alicia Lindbergh ( Larissa Marolt) und Viktor Saalfeld ( Sebastian Fischer) an den Fürstenhof zurück, um gemeinsam mit dem Brautpaar ihre Vermählung zu feiern. Doch die Hochzeit seines Bruders wird nicht das einzige freudige Ereignis für Viktor bleiben, denn Alicia überbringt ihm bei einem gemeinsamen Reitausflug eine überraschende Nachricht.

Auch mit dieser zweiten Hochzeit verabschieden sich zwei Darsteller aus der Serie: Florian Frowein und Max Beier werden zum letzten Mal in Folge 3110 (voraussichtlicher Sendetermin: 19. März 2019) zu sehen sein.

Von RND/goe