Bei Sky startet die sechste und letzte Staffel der Erfolgsserie „House of Cards“. Im Mittelpunkt steht jetzt Robin Wright als US-Präsidentin Claire Underwood. Denn Hauptdarsteller Kevin Spacey ist nach den Missbrauchsvorwürfen nicht mehr an Bord. Fragen an den Politikwissenschaftler Niko Switek zum Bild, das TV-Serien von der Politik vermitteln.