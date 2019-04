Chicago

Die Fans mussten diesmal länger warten, als ihnen lieb war. Doch nun gibt es erste Bilder vom nächsten Star-Wars-Film. Auf der Star-Wars-Celebration in Chicago haben J.J. Abrams und Kathleen Kennedy den ersten Trailer des letzten Teils der Star-Wars-Saga vorgestellt und dabei auch den Titel enthüllt: „Episode IX – The Rise of Skywalker“.

In Deutschland soll der Film am 19. Dezember in die Kinos kommen. Star-Wars-Fans erhoffen sich Antworten auf einige offene Fragen. Das ist der Trailer:

Das ist der Trailer zu Star Wars 9

Der Teaser-Trailer beginnt mit einer schwer atmenden Rey, die schließlich Schwert zieht und losrennt, um sich vor einem nahenden Gegner zu flüchten. Es folgen wilde Kampfszenen zwischen Gut und Böse und der Hinweis auf den Titel des letzten Akts der Star-Wars-Saga: „The Rise of Skywalker“.

Von pach/RND