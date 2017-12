So nimmt Conrad die Weihnachtswerbung aufs Korn

Werbespot

Der Elektronikhändler Conrad sorgt gerade mit dem „ehrlichsten Weihnachtsspot der Welt“ für große Lacher. Mit dem Clip entwaffnet er die kitschigen Werbungen der Adventszeit und stiehlt der Konkurrenz um Saturn und Media-Markt schon jetzt die Schau.

Hannover. Fristet Elektronikhändler Conrad umsatztechnisch gegenüber der Konkurrenz von Saturn und Media-Markt eher ein Nischen-Dasein, so hat das fast 100 Jahre alte Familienunternehmen mit seinem neuen Werbespot nun die Aufmerksamkeit vieler User gewonnen. Ganz im Stil der großen Wettbewerber hat Conrad nun marketingtechnisch groß aufgefahren und dabei augenzwinkernd die Werbefilme der Adventszeit auf die Schippe genommen.

Eine ganze Branche bekommt in dem zweiminütigen Film einen kumpelhaften Klaps auf den Hinterkopf. Galt in der Vergangenheit eher das Rezept, dass das pathetischste, emotionalste Reklamefilmchen auch noch die letzte Oma aus der Rheumadecke in die Schokoladenregale dieser Konsumwelten treibt, so dreht Conrad den Spieß einfach um. Der Film führt dem Kunden dabei vor Augen, wie ein Spot aussehen würde, wenn sich eine Werbeagentur widerspruchslos dem Diktat eines Unternehmens beugen würde: Viral muss der Clip gehen, authentisch und ehrlich nicht zu vergessen, und sowieso ganz nah am Kunden.

Rapper Massiv in einer Nebenrolle und Breitseite gegen Edeka

Der Online-Film führt den Zuschauer in die Ideenwelt des fiktiven Conrad-Mitarbeiters Karsten ein, der eben jene Werbeagentur mit Ideen zum perfekten Werbespot überhäuft. Prominente Unterstützung bekommt das Elektronikhaus dabei vom Berliner Rapper Massiv, der eine Nebenrolle im kultigen Filmchen besitzt. Als Krönung wird dann noch der letztjährige Edeka-Weihnachtserfolg „Heimkommen“ durch den Kakao gezogen.

Verantwortlich für den Überraschungserfolg ist die Berliner Werbeagentur Dojo, die dem 1923 gegründeten Unternehmen zum Klickhit verhalf. „Conrad wollte dieses Jahr aus der aktuellen Kitsch-Karaoke im Weihnachtsgeschäft ausbrechen und einen sympathischen und ehrlichen Spot drehen“, sagt Dojo-Geschäftsführer Joachim Bosse gegenüber dem Medienmagazin HORIZONT Online. Neben der Wahrung des Authentizitätsgrads hat Conrad neben der Bespaßung der Kundschaft natürlich auch die eigenen Umsätze im Blick. Mithilfe des „ehrlichsten Weihachtsspots der Welt“ sollten diese zur Adventszeit auch noch etwas steigen.

Von RND/krö