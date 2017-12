So geht die „Invisible Box Challenge“

Hype im Netz

„Ice Bucket Challenge“, „Planking“ oder „Mannequin Challenge“ waren gestern: Der neuste Trend im Social Web ist die „Invisible Box Challenge“. Klingt einfach, braucht aber viel Geschicklichkeit.

Hannover. Die Anleitung für den neusten Trend im Netz klingt erst einmal simpel: Man tue so, als stehe vor einem ein Kasten, klopfe zunächst mit der Hand darauf (um zu zeigen, wie hoch die imaginäre Box ist), stelle dann ein Bein darauf, ziehe das andere hinterher und springe so darüber. So einfach geht die Teilnahme an der „Invisible Box Challenge“, die sich derzeit auf Twitter großer Beliebtheit erfreut. In Wahrheit aber ist ziemlich viel Geschicklichkeit von Nöten, um es möglichst elegant über den Kasten zu schaffen.

Ariel Olivar beherrscht den Move perfekt. Kein Wunder, sie ist Cheerleaderin an der Manvel High School im US-Bundesstaat Texas. Und Cheerleaderinnen haben ja bekanntlich eine gute Körperbeherrschung. Deshalb ist das Video, dass die Schülerin beim imaginären Kasten-Steigen zeigt, bei Twitter ein echter Klickhit: Es wurde schon mehr als 260.000 Mal geliked – und bewegte bereits unzählige Twitterer zur Nachahmung.

Dabei scheint der Trick dann vielen aber doch nicht so leicht von der Hand zu gehen, wie man unter dem Hashtag #InvisibleBoxChallenge sehen kann:

Vorsicht, Sturzgefahr:

Doch es gibt auch einige, die sich nicht hinter Olivar verstecken müssen:

Auch, wenn die Kiste nicht ganz so hoch ist:

Much older. Much heavier. Much shorter box. First try. Maybe not... terrible? Lol pic.twitter.com/XkfQRegZZS — Will Presti (@WillPresti) December 3, 2017

Von RND/iro