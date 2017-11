Skype fliegt in China aus App Stores

Unter anderem im Apple Store ist die Skype-App in China nicht mehr verfügbar. © dpa

Internetzensur

In China kann die Skype-App für Videotelefonie in diversen App Stores nicht mehr heruntergeladen werden. Das ist die Folge einer Anweisung des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit.

Peking. In China kann die Microsoft-App Skype nicht mehr in App Stores heruntergeladen werden. Apple, Xiaomi, Huawei und andere Anbieter mit eigenem Software-Shop haben Skype aus ihrem Angebot genommen. Handynutzer, die auf ihrem Gerät bereits die App nutzen, können den Videotelefonie-Dienst weiter nutzen. Die Aktion ist die Folge einer Anweisung des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit. Neben Skype wurden auch andere Apps für Internet-Telefonie aus dem Angebot gestrichen. Diese halten sich laut Ministerium nicht an lokale Gesetze.

Apple und Microsoft bestätigen die Maßnahme

Gegenüber der New York Times hat ein Apple-Sprecher diese Begründung der Behörden bestätigt. Auch Microsoft bestätigte die Aktion gegenüber dem amerikanischen Medium und nannte die Maßnahme „zeitlich begrenzt“. Man hoffe, das Programm „so bald wie möglich“ wieder anbieten zu können.

