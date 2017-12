Schwalbe unter Strom

Hannover. Der Kultroller aus der DDR ist wieder da. Ausgestattet mit einem vier Kilowatt starken Elektromotor und in viel Plastik verpackt saust die neue Schwalbe neuerdings durch deutsche Innenstädte. Seit dem Sommer verkauft das Münchner Unternehmen Govecs den E-Roller im Retro-Look. Ein Sharing-Unternehmen hat bereits Hunderte E-Schwalben für Berlin und München bestellt. Govecs stößt damit in einen bisher eher kleinen Markt vor, der viel Potenzial hat.

Das Knattern des klassischen Zweitaktmotors hört man immer noch recht häufig auf der Straße. 3,5 Millionen Deutsche geben in einer Umfrage des Allensbach-Instituts an, einen Motorroller in ihrem Haushalt zu haben. Vor allem “Kleinkrafträder“ mit der Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde sind beliebt. Denn es ist erlaubt, sie mit einem normalen Pkw-Führerschein zu fahren.

Elektrische Motoroller bemerkt man hingegen kaum. Das liegt nicht nur an ihrem nahezu geräuschlosen Motor – tatsächlich gibt es in Deutschland nur wenige von ihnen. Experten schätzen ihre Zahl auf höchstens 20 000, genaue Zahlen sind nicht bekannt.

Schwalbe E-Roller Quelle: Lukasz Bera

Ganz anders sieht die Situation in China aus, wo praktisch jeder die Elektrovariante nutzt. Während Tausende Motorroller gleichzeitig durch die Innenstadt von Peking kurven, staunen Touristen aus Europa nicht schlecht über den niedrigen Geräuschpegel. “Der E-Roller ist in Asien mittlerweile ein Lifestyle-Produkt“, sagt Alexander Jung vom Berliner Thinktank Agora Verkehrswende.

Dabei war keineswegs ein Modetrend ausschlaggebend für den Boom. Vielmehr hat die Regierung in Peking benzinbetriebene Roller aus den Smog-geplagten Metropolen verbannt, um die Luftverschmutzung einzudämmen. Allein im vergangenen Jahr wurden hier mehr als 20 Millionen E-Roller verkauft. Das Gesetz behandele sie wie Fahrräder, erklärt Jung. Die Käufer bräuchten weder Versicherung noch Zulassung oder Kennzeichen.

Mit rund 400 Euro kommen die E-Roller dem Fahrrad in China auch preislich nah. In Deutschland zahlt man im Schnitt fünfmal so viel. Anders als bei den E-Autos gibt es auch keine staatliche Förderung. Batteriebetriebene Schwalbe, Vespa und Co. sollen sich selbst auf dem deutschen Markt durchsetzen.

Ideale Reichweite für die Stadt

Die Hersteller setzen hierzulande bislang vor allem auf Sharing-Projekte und Unternehmen wie Lieferdienste oder Postzusteller. Govecs verkauft bereits E-Roller an Firmen wie Vapiano oder Lieferando. Mit der E-Schwalbe bietet es erstmals ein Modell im freien Verkauf an. “Potenzielle Kunden haben häufig Berührungsängste mit dem E-Roller. Darum sind für uns Sharing-Dienste sehr wichtig“, sagt ein Sprecher von Govecs. Sie senkten die Hemmschwelle enorm, ein Elektromodell auszuprobieren.

Zurzeit gibt es Sharing-Anbieter in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Mannheim. Kostenpunkt: Ab 3 Euro für eine halbe Stunde Fahrt. Allein in der Hauptstadt wuchs innerhalb von nur zwei Jahren die Anzahl der Mietflitzer auf 1350 Fahrzeuge.

Die große Schwäche von Elektrofahrzeugen ist die geringe Reichweite. Beim E-Roller sei sie jedoch weniger relevant, sagt Achim Marten vom Industrieverband Motorrad (IVM). “Der E-Roller ist ein urbanes Fortbewegungsmittel. Kunden haben da gar nicht den Anspruch, mehr als 50 oder 60 Kilometer am Tag zurückzulegen.“ Ähnlich wie bei einem E-Bike lässt sich der Akku eines Rollers häufig entnehmen und zu Hause oder bei der Arbeit aufladen. Die nervige Parkplatzsuche entfällt komplett. Außerdem sollen die Elektroflitzer mit weniger Wartung auskommen als ihre ratternden Zweitakt-Verwandten.