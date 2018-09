„Kruso“ erzählt von einem Zufluchtsort auf der Hiddensee, ein Stück Freiheit inmitten der DDR. Doch er verliert an Bedeutung, als Ungarn die Grenze öffnet. Der Film fängt die Melancholie der Vorlage von Lutz Seiler ein. Er ist am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.