Schöne neue Welt?

Hannover. Mal eben auf dem Rückflug von einer anstrengenden Dienstreise aus 10.000 Metern Höhe mit dem Smartphone den heimischen Pool vorheizen, die Rollläden schon hochfahren und die Musik auswählen, die man später beim Relaxen hören möchte. In Sachen Komfort lässt das intelligente Haus kaum Wünsche offen. Doch die viele Technik birgt auch viele Sicherheitsrisiken. Smart-Home-Systeme sind anfällig für Hackerangriffe.

Jörn Weber zeigt sich skeptisch hinsichtlich der ach so schönen neuen Welt daheim: „Smart Home bietet viele sinnvolle Dinge, aber auch viele sinnbefreite. Installiert sind solche Tools schnell, aber es macht sich kaum jemand Gedanken darüber, dass sie mit dem Internet verbunden und damit leicht angreifbar sind“, sagt der ehemalige Kriminalpolizist und Geschäftsführer der Corma GmbH. Die Firma im nordrhein-westfälischen Brüggen hat sich auf Ermittlungsarbeit im Bereich Wirtschafts- und Internetkriminalität spezialisiert und berät Unternehmen in Sachen Corporate Security. Wer sein Zuhause nach Smart-Home-Maßstäben vernetzt habe, sollte sensible berufliche Daten nicht auf dem heimischen Rechner speichern, rät Weber. Auch bei der Nutzung eines Smartphones sowohl zu dienstlichen als auch privaten Zwecken sei Vorsicht geboten: „Wenn in diesem Fall das Passwort des WLAN-Routers standardisiert oder zu schwach ist, können Hacker leicht Schnüffel- oder Sabotageprogramme einschleusen und haben damit Zugriff auf das Eigenheim sowie auf Unternehmensdaten.“ Man müsse sich bewusst machen, dass Hacker heute imstande seien, ganze Unternehmen oder Flughäfen lahmzulegen, und sogar auf Wahlen Einfluss nehmen könnten.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Medizinische Assistenzsysteme sind die beliebtesten Smart-Home-Anwendungen. Quelle: RND

Es sind hochintelligente Spezialisten am Werk

Der verdeckte Ermittler Marius K., der für einige Strafverfolgungsbehörden in Deutschland tätig ist, ist vertraut mit den Strukturen der organisierten Kriminalität und der damit häufig verbundenen Hackerszene: „Wir reden in diesem Bereich über hochintelligente, konspirativ arbeitende Gruppen, die sich speziell zusammenfinden, um Straftaten zu begehen“, sagt K. Für diese extrem gut ausgebildeten IT-Fachleute sei es äußerst interessant, in Privathaushalte einzudringen und eventuell Bank- oder Telefonaccounts zu knacken oder hinterlegte Kreditkartendaten zu ergaunern. „Sie machen das in großem Stil und erwirtschaften damit Millionen. Darüber hinaus schaffen sie automatisierte Botnetze, also Schadprogramme, die auf vernetzten Rechnern laufen, und schicken Spam-Nachrichten auf angeschlossene Fernseher oder auch WLAN-Kühlschränke“, weiß der Ermittler. Das Problem sei, dass sowohl bei der Polizei als auch der Justiz der Bereich „Smart Home“ noch als wenig relevant eingestuft werde, zumal es diesbezüglich auch an klaren gesetzlichen Regelungen fehle. So seien Fragen der Haftbarkeit von Herstellern, falls das Smart Home verrücktspiele oder gar geknackt worden sei, überhaupt noch nicht geklärt, gibt K. zu bedenken.