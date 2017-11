Schluss mit dem lästigen Suchen

Helfer im Alltag

Diese Gadget wird diejenigen freuen, die dazu neigen, Schlüssel, Portemonnaie, Handy und Co. zu verlegen.

Hannover. Sie neigen dazu, Ihre Sachen zu verlegen? Im Fall wichtiger Dinge wie Smartphone, Tablet, Schlüssel und Co. kann das mitunter ganz schön Nerven kosten. Bluetooth-Findehelfer wie beispielsweise Tile Slim können helfen.

Die Tracker sind meist so dünn, dass sie – wie eine Kreditkarte – in die Geldbörse passen. Dabei kommunizieren sie permanent via Bluetooth mit dem Smartphone. Mittels App kann der vermisste Gegenstand geortet werden. Reißt die Verbindung ab, wird die Position angezeigt, an der der Tracker und das Handy zuletzt in Funkreichweite waren. Laut Hersteller liegt diese bei maximal 30 Metern.

Von RND/dpa