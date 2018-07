Washington

Roseanne Barr nannte in der Talkshow „Hannity“ auf Fox News ihren Tweet ein „großes Missverständnis“ und einen „großen Fehler“. Sie sei „traurig, dass die Leute glaubten, mein Tweet sei rassistisch gewesen“, sagte die Schauspielerin unter Tränen. „Ich habe mich wirklich oft dafür entschuldigt.“ Dann wandte sie sich direkt an Valerie Jarrett, die Adressatin ihres Tweets und ehemalige Beraterin von Barack Obama. „Es tut mir leid, dass Sie den Eindruck hatten, ich sei eine Rassistin.“ Barr, deren legendäre TV-Serie „Roseanne“ erst in diesem Jahr wieder aufgenommen worden war, und die jetzt ohne die Erfinderin und Namensgeberin als „The Conners“ weiterläuft, sprach in der einstündigen Sendung auch über ihre mentalen Probleme und die Tatsache, dass sie ein „kreatives Genie“ sei.

Als Erklärung für die „bösartigen Formulierungen“ führte Roseanne Barr erneut die Einnahme des Schlafmittels „Ambien“ an. Eine der Nebenwirkungen des in den USA äußerst populären Medikaments soll nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde FDA „geistige Beeinträchtigungen“ sein.

Roseanne Barrs Skandal-Tweet, der sie den Job in ihrer eigenen Fernsehserie kostete. Quelle: RND Screenshot/Twitter

In dem mittlerweile gelöschten Tweet hatte Barr über Valerie Jarrett, die Afroamerikanerin ist, geschrieben: „Wenn Muslimbrüder und der Planet der Affen ein Baby hätten=vj“. Barr wiederholte, ihr Tweet sei politisch und nicht rassistisch gemeint gewesen. Sie habe damit als jüdische Amerikanerin die Iran-Politik Obamas kritisieren wollen. Barr erneuerte allerdings nicht ihren Vorwurf, man habe sie gefeuert, weil sie Anhängerin von US-Präsident Trump sei.

Von RND/dk