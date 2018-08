Medien „Once Upon a Time in Hollywood“ - Tarantino verpflichtet Uma Thurmans Tochter und Lena Dunham für neuen Film Der neue Streifen „Once Upon a Time in Hollywood“ von Quentin Tarantino ist mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino bereits hochkarätig besetzt. Nun werden weitere Details zum Cast bekannt.

Maya Hawke debütierte in dem Film „Little Women“. Nun wird sie Teil von Quentin Tarantinos neuem Projekt „Once Upon a Time in Hollywood“ sein. Quelle: Atilgan Ozdil /picture alliance / AA