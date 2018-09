München

Der medizinische Präparator Alfred Riepertinger hat den 2005 ermordeten Modezaren Rudolph Moshammer einbalsamiert - und glaubt, dass „Mosi“ in seinem Mausoleum am Münchner Ostfriedhof noch gut erhalten ist. „Ganz bestimmt. Genauso wie seine Mama Else“, sagte Riepertinger dem „Münchner Merkur“ und der „tz“.

Über die Jahre und Jahrzehnte gebe es natürlich Veränderungen. „Eines Tages werden die beiden gut erhaltene Mumien sein. Ihre Gesichtszüge bleiben aber bestehen.“ Riepertinger hat laut Bericht mehrere Prominente einbalsamiert, darunter Franz Josef Strauß und Roy Black. Er hat ein Buch mit dem Titel „Mumien“ geschrieben.

Rudolph Moshammer war am 14. Januar 2005 tot in seinem Doppelhaus im Münchner Vorort Grünwald aufgefunden worden – stranguliert. Bereits am nächsten Tag nahm die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann, der nicht vorbestraft war, gestand und erzählte seine Geschichte: Der Modeschöpfer habe ihn am Münchner Hauptbahnhof angesprochen und ihm 2000 Euro für sexuelle Dienstleistungen angeboten. Im Wohnhaus von Moshammer sei es zum Streit über die Bezahlung kommen, und er habe ihn mit einem Kabel erdrosselt.

Zur Galerie Die extravagante Perücke und ein Yorkshire Terrier namens „Daisy“ waren seine Markenzeichnen. Rudolph Moshammers Leben und Wirken war von Exzentrik geprägt. Moshammers Ermordung in München sowie seine Beerdigung im Jahr 2005 zogen ein großes Medienecho nach sich. Tausende nahmen damals Abschied.

Trauerfeier glich einem Staatsbegräbnis

Das Landgericht München verurteilte den 25-jährigen Täter zu lebenslanger Haft. Weil die Richter eine besondere Schwere der Schuld feststellten, ist es unwahrscheinlich, dass der Verurteilte nach 15 Jahren vorzeitig entlassen wird.

Am 22. Januar wurde der Modeschöpfer auf dem Münchner Ostfriedhof in dem Mausoleum, das er einst für seine Mutter entworfen hat, beigesetzt. Die Trauerfeier wurde im Fernsehen live übertragen. In seinem Vermächtnis hat der Modeschöpfer festgelegt, dass sein Chauffeur und Leibwächter, der eine Leibrente und eine Wohnung erhielt, sich um seine Hündin Daisy kümmern solle. Das Tier starb im Jahr darauf.

„Der große Rudolph“ – ein Film über Moshammer und die Münchner Schickeria

Der Film „Der große Rudolph“ Alexander Adolph widmet sich am Mittwoch, 19. September, um 20.15 Uhr im Ersten dem Modezar. Der brutale Tod bleibt in der Geschichte aber ausgespart: Thomas Schmauser mimt Moshammer mit Barock-Perücke und wird durch das München der Achtziger Jahre begleitet – seine Mutter Else (gespielt von Hannelore Elsner) weicht ihm nicht von der Seite.

Von RND/goe/dpa