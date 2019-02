Hannover

Auf den „ Nintendo Directs“ kündigt Nintendo regelmäßig Neuigkeiten an. Dabei handelt es sich um Videopräsentationen zu bestimmten Inhalten und Franchises des Unternehmens. Am Mittwoch, den 27.02.2019, widmet sich Nintendo in einer speziellen „ Pokémon Direct“ ganz den beliebten Taschenmonstern. Fans erhoffen sich dabei den langerwarteten ersten Trailer zu Pokémon Switch 2019. Wo Sie den Livestream zur Pokémon Direct 2019 sehen können, verraten wir Ihnen hier.

Das waren die Highlights der Pokémon Direkt 2019

In der Videopräsentation wurden zwei neue Pokémon-Spiele vorgestellt:

• Pokémon Schwert

• Pokémon Schild

Beide Spiele werden weltweit Ende 2019 erscheinen. Darüber hinaus wird in der Videopräsentation erwähnt, dass sich derzeit noch weitere Pokémon-Spiele in der Produktion befinden.

Das ist über Pokémon Schwert und Pokémon Schild bisher bekannt

Die neue Pokémon-Region nennt sich Galar. Dabei handelt es sich um eine weitläufige Gegend, die viele unterschiedliche Landschaften bereithält: darunter idyllische Dörfer, moderne Städte, weite Ebenen und schneebedeckte Berge. Einen Schwerpunkt stellt die Industrie dar, die von Menschen und Pokémon Seite an Seite entwickelt wurde.

Neben der neuen Region gibt es auch bisher unbekannte Pokémon. Zu den neuen Starterpokémon gehören:

• Chimpep aus der Kategorie Schimpanse

• Hopplo aus der Kategorie Hase

• Memmeon aus der Kategorie Wasserechse

Daneben warten noch viele weitere unbekannte Pokémon darauf, entdeckt zu werden.

Pokémon Switch 2019: Trailer zu Pokémon Schwert und Schild

Hier können Sie sich den Trailer zu den neuen Pokémon-Spielen ansehen:

Pokémon Direct heute im Livestream

Der Livestream zur „ Pokémon Direct“ von Nintendo startet heute um 15 Uhr und ist lediglich für ein paar Minuten angesetzt:

• Datum: 27. Februar 2019

• Uhrzeit: 15 Uhr

• Länge: 7 Minuten

Hier gibt es den Livestream zum Pokémon Day

Den Livestream zur Pokémon Direct können Fans und Interessierte auf dem YouTube-Channel von Nintendo oder auf der offiziellen Website verfolgen – hier geht es zur Übertragung.

Pokémon Switch 2019: Gibt es erstes Gameplay zu sehen?

Was Nintendo im Detail zeigen wirst, ist bisher noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Pokémon-Fans erstmals mehr über das kommende Pokémon Switch 2019 erfahren werden, den offiziellen Nachfolger von Pokémon Sonne und Mond. Damit einhergehen würde auch die 8. Pokémon-Generation.

Von do