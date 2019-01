Berlin

Sie ist die dienstälteste Kindersendung im deutschen Fernsehen: In diesem Jahr feiert der TV-Klassiker „Unser Sandmännchen“ seinen 60. Geburtstag – und auch ein paar alte Freunde tauchen zum runden Jubiläum des spitzbärtigen Zipfelmützenmannes mit neuen Folgen auf.

Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi

Zum ersten Mal seit 1991 werden wieder Geschichten mit Pittiplatsch produziert. Insgesamt 13 neue Folgen sind angekündigt, in denen der freche braune Kobold zusammen mit seinen Freunden Schnatterinchen und Moppi wieder viele Streiche ausheckt. Die neue Staffel soll von der Trikk 17-Animationsraum GmbH produziert und im November 2019 ausgestrahlt werden. Pittiplatschs erster Auftritt war am 17. Juni 1962 – da hatte Schnatterinchen schon gut drei Jahre Bildschirmerfahrung. Moppi – der Hund stammt wie Pittiplatsch aus der Feder von Ingeborg und Günther Feustel – folgte seinen Freunden erst in den Siebzigern.

Weitere Highlights zum Jubiläum

Ein weiteres Highlight ist die siebenteilige Sandmannreihe vom kleinen Drachen Kalle Kuchenzahn, die bereits am 18. Januar 2019 beginnt. Neues von den Moffels gibt es dann ab dem 3. Februar. Die 3-D-Animationsserie wird von Digitrick in Potsdam, im Auftrag der Sandmann-Koproduktion produziert und hat schon Preise bei Familien- und Trickfilmfestivals in Hollywood, Erfurt und China bekommen.

„Unser Sandmännchen“ wurde am 22. November 1959 zum ersten Mal im TV ausgestrahlt und ist täglich im rbb (17.55 Uhr), KiKA (18.50 Uhr) und MDR (18.55 Uhr) zu sehen. Seit 2017 gibt es die Folge im Internet auch mit Gebärdensprache.

Von Amina Linke/RND