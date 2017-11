Pentagon twittert Rücktrittsforderung an Trump

Washington. Ein Angestellter habe einen Tweet weiterverbreitet, in dem es am Donnerstag unter Anspielung auf Vorwürfe gegen Politiker wegen sexueller Belästigung hieß: „Die Lösung ist einfach: Roy Moore: Rückzug aus dem Rennen, Al Franken: Rücktritt aus dem Kongress, Donald Trump: Rücktritt von der Präsidentschaft.“

