„And the Oscar goes to…“ Am Sonntag blickt die Welt nach Hollywood, wo mit den Academy Awards die begehrtesten Preise der Filmbranche verliehen werden. Es handelt sich bereits um die 91. Verleihung der Oscars, wie die Awards umgangssprachlich genannt werden.

Das Wichtigste im Überblick:

• Die Verleihung der 91. Academy Awards findet in der Nacht zu Montag, 25. Februar 2019, statt.

• ProSieben überträgt die Oscarverleihung live aus Hollywood

• In diesem Jahr zählen die Filme „Roma“ und „The Favourite“ zu den Favoriten. Beide Filme sind für je zehn Oscars nominiert.

• Der deutsche Beitrag „Werk ohne Autor“ ist in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“, als Auslands-Oscar bekannt, nominiert.

• Kevin Hart ist von seiner Gastgeberrolle zurückgetreten, nachdem Kritik an früheren homophoben Aussagen des Schauspielers aufkam.

• Die Entscheidung der Academy, vier kleinere Kategorien von der Live-Übertragung auszuschließen, stieß auf heftige Kritik und wurde wieder rückgängig gemacht.

Oscars 2019: Wann und wo findet die Verleihung statt?

Wenn am Sonntagabend in Hollywood die Oscars verliehen werden, ist es in Deutschland bereits mitten in der Nacht. Da die Liveübertragung bis 5.20 Uhr am Montagmorgen angesetzt ist, sollte man also nicht mit einem frühen Ende der Nacht rechnen.

Die Oscars werden am 24. Februar um 17 Uhr Ortszeit (Pacific Time) im Dolby Theatre auf dem Hollywood Boulevard in Hollywood, Los Angeles verliehen. Durch die Zeitverschiebung ist es in Deutschland also 2 Uhr nachts am Montag, 25. Februar, wenn die Preise vergeben werden.

Wo kann man die Oscarverleihung im TV und Livestream sehen?

In den USA werden die Academy Awards vom Sender ABC übertragen. Hierzulande überträgt ProSieben die Veranstaltung live und stimmt bereits im Vorfeld der Verleihung auf die glamouröse Gala ein:

• 20.15 Uhr: „La La Land“, sechsfacher Oscargewinner von 2017, Free-TV-Premiere

• 22.55 Uhr: „red. Der Oscar-Countdown“

• 23.55 Uhr: Live-Berichterstattung vom roten Teppich

• 2 Uhr: Live-Übertragung der 91. Academy Awards aus L.A.

Eine Wiederholung der Verleihung zeigt ProSieben am Montagmorgen ab 9.55 Uhr. Davor, um 7.55 Uhr, wird die Berichterstattung vom roten Teppich wiederholt. Eine Zusammenfassung der Höhepunkte strahlt der Sender ebenfalls am Montag, um 17 Uhr in der Boulevardsendung „red!“ aus.

Das TV-Programm von ProSieben lässt sich auch über das Internet abrufen. Parallel zur Fernsehübertragung kann man die Oscarverleihung 2019 in der Nacht zu Montag also auch auf ProSieben.de im Livestream verfolgen. Um das Angebot nutzen zu können, muss man sich jedoch für den kostenlosen ProSieben-7Pass registrieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Übertragung über die ProSieben-App auf dem Smartphone oder Tablet anzusehen.

Oscars 2019: Wer ist nominiert?

Zu den diesjährigen Favoriten im Rennen um die meisten Oscars zählen die Filme „Roma“ von Alfonso Cuarón und „The Favourite“ von Giorgos Lanthimos. Beide sind für jeweils zehn Academy Awards nominiert.

Der deutsche Film „Werk ohne Autor“ (englischer Titel: „Never Look Away“) von Florian Henckel von Donnersmarck ist in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ nominiert. Konkurrenz bekommt er dort vor allem von „Roma“, der Donnersmarcks DDR-Drama bereits bei den im Januar verliehenen Golden Globes ausstach.

Insgesamt werden Oscars in 24 Kategorien verliehen. Die meiste Aufmerksamkeit fällt dabei traditionell auf die sogenannten „Big Five“, also „die großen Fünf“: „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester Hauptdarsteller“, „Beste Hauptdarstellerin“ sowie „Bestes Drehbuch“, wobei sich hinter letzterem eigentlich zwei Kategorien, nämlich „Bestes Originaldrehbuch“ und „Bestes adaptiertes Drehbuch“, verstecken.

Hier sehen Sie alle Nominierungen im Überblick:

Alle Oscar-Nominierungen der 24. Kategorien im Überblick Bester Film: Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born, Vice Bester Hauptdarsteller: Christian Bale („Vice“), Bradley Cooper („A Star Is Born“), Willem Dafoe („At Eternity’s Gate“), Rami Malek („ Bohemian Rhapsody“), Viggo Mortensen („Green Book“) Beste Hauptdarstellerin: Yalitza Aparicio („Roma“), Glenn Close („The Wife“), Olivia Coleman („The Favourite“), Lady Gaga („A Star Is Born“), Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?“) Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali („Green Book“), Adam Driver („BlacKkKlansman“), Sam Elliott („A Star Is Born“), Richard E. Grant („Can You Ever Forgive Me?“), Sam Rockwell („Vice“) Beste Nebendarstellerin: Amy Adams („Vice“), Marina de Tavira („Roma“), Regina King („If Beale Street Could Talk“), Emma Stone („The Favourite“), Rachel Weisz („The Favourite“) Bester animierter Spielfilm: Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet, Spider-Man: Into the Spider-Verse Beste Kamera: Cold War, The Favourite, Never Look Away, Roma, A Star Is Born Bestes Kostümdesign: The Ballad of Buster Scruggs, Black Panther, The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots Beste Regie: BlacKkKlansman, Cold War, The Favourite, Roma, Vice Bester Dokumentarfilm: Free Solo; Hale County This Morning, This Evening; Minding the Gap; Of Fathers and Sons; RBG Bester Dokumentar-Kurzfilm: Black Sheep, End Game, Lifeboat, A Night at The Garden, Period. End of Sentence. Bester Schnitt: BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice Bester fremdsprachiger Film: Capernaum ( Libanon), Cold War (Polen), Never Look Away („Werk ohne Autor“, Deutschland), Roma ( Mexiko), Shoplifters ( Japan) Bestes Make-up und beste Frisuren: Border, Mary Queen of Scots, Vice Beste Filmmusik: Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins Returns Bester Song: „All The Stars“ aus „Black Panther“, „I’ll Fight“ aus „RBG“, „The Place Where Lost Things Go“ aus „Mary Poppins Returns“, „Shallow“ aus „A Star Is Born“, „When A Cowboy Trades His Spurs For Wings“ aus „The Ballad of Buster Scruggs“ Bestes Szenenbild: Black Panther, The Favourite, First Man, Mary Poppins Returns, Roma Bester Kurzfilm: Detainment, Fauve, Marguerite, Mother, Skin Bester animierter Kurzfilm: Animal Behaviour, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends Bester Tonschnitt: Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place, Roma Bester Ton: Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, A Star Is Born Beste visuelle Effekte: Avengers: Infinity War, Christopher Robin, First Man, Ready Player One, Solo: A Star Wars Story Bestes adaptiertes Drehbuch: The Ballad of Buster Scruggs, BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me?, If Beale Street Could Talk, A Star Is Born Bestes Originaldrehbuch: The Favourite, First Reformed, Green Book, Roma, Vice

Oscars 2019: Kevin Hart tritt von der Moderation der Verleihung zurück

Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Kevin Hart („Central Intelligence“, „Pets“) sollte ursprünglich die Oscarverleihung 2019 moderieren. Nachdem massive Kritik an früheren, als homophob empfundenen Tweets aufkam, kündigte Hart jedoch an, von seiner Rolle als Gastgeber der Oscars zurückzutreten.

Da die Suche nach einem Nachfolger bis zuletzt erfolglos blieb, wird die diesjährige Oscarverleihung ohne einen einzelnen Host stattfinden. Das letzte Mal, dass die Academy Awards keinen festen Moderator hatten, der durch die Verleihung führt, war 1989.

Stattdessen werden einzelne Schauspieler die Präsentation der Preise übernehmen – so beispielsweise James-Bond-Darsteller Daniel Craig.

Oscars 2019: Ausschluss von vier Kategorien, keine neue Kategorie

Für Aufregung im Vorfeld der Oscarverleihung sorgte auch die zeitweise Entscheidung der Academy, die vier Kategorien „Beste Kamera“, „Bester Schnitt“, „Bester Kurzfilm“ und „Bestes Make-up und Hairstyling“ von der Live-Übertragung auszuschließen. Die Preise sollten stattdessen in Werbepausen verliehen werden, was zu heftiger Kritik von Filmschaffenden auf der ganzen Welt führte.

Mit der Maßnahme wollten die Organisatoren der Oscars die Laufzeit der mehrstündigen Show verkürzen und gegen sinkende Zuschauerzahlen angehen. Inzwischen ruderten die Verantwortlichen jedoch zurück und kündigten an, alle 24 Kategorien live zu verkünden. Auch die Entscheidung, eine neue Kategorie für „Populäre Filme“ einzuführen stieß auf Gegenwehr und wurde kurze Zeit später wieder zurückgenommen.

Oscars 2019: Wer steht hinter der Verleihung der Academy Awards ?

Sowohl Nominierung als auch Verleihung werden von der „ Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ (kurz AMPAS) organisiert. Der ehrenamtlich tätigen Organisation gehören rund 7000 professionelle Schauspieler, Regisseure, Produzenten und andere im Filmgeschäft tätige Personen an. Mitglied der Akademie kann nur werden, wer sich für die Branche in besonderer Weise hervorgetan hat und wer von zwei bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen wird.

Um die Zusammensetzung der Oscar-Akademie herrscht große Geheimhaltung. Allerdings dringen immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit. Es ist davon auszugehen, dass ihr die meisten Hollywood-Größen sowie einige ausländische Oscar-Preisträger angehören. Zu den bekanntesten deutschen Mitgliedern zählen der Schauspieler Daniel Brühl („Goobye, Lenin!“), der Kameramann Frank Griebe („Babylon Berlin“), sowie die Filmregisseure Maren Ade („ Toni Erdmann“) und Fatih Akin („Gegen die Wand“).

