London

Oscar-Gewinner Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) ist laut Medienberichten ein heißer Kandidat für die Rolle des Schurken im nächsten James-Bond-Film. Nach Informationen des Online-Filmmagazins „Collider“ befindet sich Malek in Verhandlungen, um im 25. Bond-Film als Gegenspieler von Hauptdarsteller Daniel Craig mitzuwirken.

Zuvor hatte das US-Magazin „Variety“ berichtet, der 37-jährige US-Schauspieler komme für die Rolle in Frage, allerdings gebe es einen Terminkonflikt mit der Serie „Mr. Robot“, in der Malek mitspielt. Nachdem der Start von Bond 25 mehrfach verschoben wurde, soll der Film nun am 8. April 2020 in die Kinos kommen. Die Verschiebung könne es für Malek einfacher machen, spekulierte „Collider“.

Bond 25, der den Arbeitstitel „Shatterhand“ trägt, wird voraussichtlich das letzte 007-Abenteuer mit Daniel Craig als berühmtem Geheimagenten. Regie führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga, nachdem der ursprüngliche Regisseur Danny Boyle wegen „kreativer Differenzen“ von dem Projekt zurückgetreten war.

Von RND/dpa