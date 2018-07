Hannover

Stellen Sie sich vor, Ihr Handy verschickt selbstständig Fotos von – einfach so und ohne Ihnen etwas davon zu sagen. Unangenehm. Aber genau das berichtet eine Hand voll Samsung-Nutzer. So schrieb ein User auf Reddit zum Beispiel vor einigen Tagen, dass sein S9+ die gesamte Fotogallarie in der Nacht an seinen Freundin verschickt habe. In der App wurde der Versand nicht aufgezeichnet. Auch in offiziellen Samsung-Foren berichten Menschen ähnliches, wie Gizmodo schreibt.

Samsung prüft die Vorfälle

Samsung weiß von den Vorfällen und prüft sie. Problemverursacher ist anscheinend die Samsung Messages App. In der Zwischenzeit können besorgte Nutzer der App den Zugriff auf den Speicher verweigern oder eine andere App benutzen.

Vergangene Woche hatte Samsung einen Patentstreit mit Apple verloren. Samsung muss Apple Millionen Dollar zahlen.

Von asu/RND