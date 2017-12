Neuer Trailer zur Serie „Homeland“

Siebte Staffel der Agentenserie

In der neuen Staffel der Agenten-Serie mit Claire Danes wird es wieder spannend. Sie spielt rund um die Präsidentschaftswahlen. In der Fiktion gibt es hierbei einen großen Unterschied zur Realität im Weißen Haus.

New York. Sie kehrt zurück: Ex-CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes, Bild) ist ab dem 11. Februar 2018 wieder im Einsatz. Der zu CBS gehörende Kabelsender kündigte den Start der siebten Staffel der Serie „Homeland“ an und veröffentlichte den ersten Trailer. Serienheldin Carrie versucht darin, eine Verschwörung in der US-Regierung aufzuklären. Auf die neue Präsidentin soll kurz vor ihrer Amtseinführung ein Attentat verübt werden. Zu den Verdächtigen zählt ausgerechnet Carries Mentor Saul Berenson (Mandy Patinkin). Die Produzenten hatten schon kurz nach der US-Wahl gesagt, dass sie auf Hillary Clinton gesetzt hätten. Deshalb ist das Weiße Haus in der Fiktion von einer Frau besetzt.

Von may/RND