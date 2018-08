Luzern

Ein Dreh, kein Schnitt und das alles in 90 Minuten. Der Schweizer Tatort „Die Musik stirbt zuletzt“ ist schon allein durch seine Machart ungewöhnlich: Die Kamera verfolgt den Fall von Reto Flückiger und Liz Ritschard ohne Unterbrechung durch die Gänge eines Opernhauses. Bei dieser künstlerischen wie logistischen Herausforderung haben sich aber fünf Fehler eingeschlichen.

Wo kommt dieser Typ her?

Plötzlich steht da eine Person im Bild, die da nicht hingehört: Ein Kollege hat sich in einer Szene wohl versehentlich vor die Kamera gestellt, verriet Schauspielerin Teresa Harder (im Tatort die Konzertpianistin Miriam Goldstein). Ein Statist war er nicht, eine Rolle hatte er auch nicht. So schnell wie er gekommen war, ist er auch wieder verschwunden.

Wo ist der Krankenwagen?

Wenn die Schauspieler das Einsatzsignal nicht hören, kann es zu Verspätungen im streng getakteten Drehplan kommen. Und wenn dann auch nicht geschnitten wird, können die Zuschauer das Ganze beobachten: Der Krankenwagen für eine Patientin kam zu spät angefahren. Für die Kollegen, die schon vor der Kamera stehen, bedeutet das: großes Improvisieren.

Wieso sieht Walter Loving so jung aus?

Ist der wirklich schon so alt? Wenn sich Walter Loving als Fluchthelfer während des Zweiten Weltkriegs an der Not verfolgter Juden bereichert haben soll, müsste er heute über 100 Jahre alt sein. Schauspieler Hans Hollmann ist zwar schon stolze 85 Jahre alt, doch für einen Hundertjährigen sieht er recht frisch aus.

Walter Loving, gespielt vom 85-jährigen Hans Hollmann, müsste im aktuellen Tatort etwa 100 Jahre alt sein. So alt sieht er aber gar nicht aus. Quelle: dpa

Wieso ist das Kleid gerissen?

Das schöne Abendkleid von Kommissarin Liz Ritschard hatte plötzlich einen kaputten Rocksaum: Erklärt wurde dies in der Geschichte aber nicht. Beim Dreh ist Darstellerin Delia Mayer wohl hängen geblieben.

Warum spielen zwei Musikstücke gleichzeitig?

Im Tatort spielt das „Jewish Chamber Orchestra“ Musikstücke von verfolgten und ermordeten jüdischen Komponisten. Wer genau hinhört, kann zeitgleich zwei Stücke hören. Aus dem Tatort-Team gibt es eine Erklärung: Einige Stücke seien im Studio vorproduziert worden. Diese seien dann als Playback beim Dreh eingespielt worden, während das Orchester auch live spielte.

