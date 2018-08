Hannover

Ein Assessment-Center für die Liebe: In der sechsten Folge der Bachelorette, der Kuppel-Show von RTL, stehen alle Zeichen auf Wettbewerb. Wer baut das schönste Zelt? Wer entfacht das größte Feuer? Wer ist der echteste Mann?

Denn Bachelorette Nadine Klein hat die sechs verbliebenen Kandidaten auf eine verlassene Insel bei Korfu eingeladen. Statt Luxus-Boot, Rosé und Häppchen gibt es nun also einen Mini-Survival-Trip. Selbst ist die Frau? Nö. „Ich würde ja sonst immer sofort selbst mit anpacken, aber wenn ich schon mal Bachelorette bin, kann ich jetzt auch die Füße hochlegen“, sagt die 32-Jährige dem Sender RTL.

Nach der Plackerei gibt es Zeit für Emotionen und so: Die Herren möchten mit Nadine jeweils noch einmal vor der Entscheidungsnacht allein sprechen. In dieser Entscheidungsnacht verteilt die Berlinerin vier Rosen an die Herren, die sie gern weiter kennenlernen möchte. Die anderen zwei müssen allein nach Hause gehen – ohne Rosen.

Wird das noch was? Chris (links) und Filip verzweifeln bei dem Zeltaufbau. Quelle: MG RTL D

Ein Kandidat nimmt Nadine die Entscheidung vorweg

Wer nicht nur ein echter Kerl ist, sondern auch gefühlsmäßig überzeugt, steigert seine Chance, Nadine Klein nach Hause einladen zu dürfen. Die Bachelorette lernt dann in der siebten Folge bei Home-Dates die Familien derjenigen kennen, die noch im Rennen sind.

Die Bachelorette wäre keine gute Herzschmerz-Sendung, wenn kurz vor der Entscheidung nicht noch einmal Drama aufkommen würde. „Es ist heute nicht nur meine Entscheidung, es ist auch eure. Und deswegen will ich von euch jetzt ganz offen und ehrlich noch mal wissen, ob ihr bereit seid, diesen Schritt mit mir zu gehen. Denn wenn nicht, mögt ihr das bitte jetzt sagen“, fordert die Bachelorette ihre Kandidaten heraus. Tatsächlich – ein junger Mann scheint seine Meinung doch noch einmal geändert zu haben. „Also, ich bin nicht bereit, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nach Hause fahren.“

Die sechste Folge der Bachelorette läuft am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei RTL.

Von Geraldine Oetken / RND