Jede Folge eine eigenständige Geschichte, vielleicht sogar ein eine andere Realität: Produzent Charlie Brooker hat für seine Serie „Black Mirror“ ein ambitioniertes Konzept. Doch alle Folgen eint der Versuch zu erklären, wie Technik und Medien sich auf die Gesellschaft auswirken. Vier Staffeln sind davon schon beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen. Für die fünfte Staffel will Brooker noch eins drauf setzen: Eine Episode von „Black Mirror“ soll interaktiv werden. Das berichtet der Branchenblog Bloomberg.

So soll jeder Nutzer selbst bestimmen, wie das Abenteuer verläuft. Auch für Netflix wird dies eine Neuheit sein: Schließlich muss der Streaming-Dienst eine Oberfläche programmieren, auf der der Nutzer live die Handlung beeinflussen kann. Mit einer Nischen-Sendung hat Netflix dies im Kleinen bereits getestet. Bei der Kinderserie „Puss in Books“ können die kleinen Zuschauer auswählen, ob der Titelheld, eine Katze, einen Baum oder einen Gott bekämpfen soll.

Interaktives Fernsehen: Keine Erfindung von Netflix und Co.

Seit einiger Zeit feilt die Streaming-Plattform an diesem Konzept. Im vergangenen Jahr berichtete die britische Zeitung „Daily Mail“, dass Netflix verschiedene Narrative plane. Die Besonderheit: Der Inhalt wird bereitgestellt, aber jeder Nutzer arbeitet sich anders durch die Handlung.

Schon das lineare Fernsehen haben Streaming-Plattformen wie Netflix revolutioniert, weil sie alle vorhandenen Folgen einer Serie auf einmal zur Verfügung stellen – während im Fernsehen meist nur eine Folge pro Woche ausgestrahlt wurde. Mit dem Streaming-Konzept wurde auch der Begriff „Binge Watching“ erfunden – also in kurzer Zeit so viele Folgen einer Serie wie möglich zu gucken. Doch beim interaktiven TV kann sich sogar der als hinterherhinkend verrufene, deutsche Fernsehmarkt auf eine Vorreiter-Rolle berufen.

Made in Germany: Fernsehen zeigt, wie „interaktiv“ geht

Schon 2000 gab es einen Tatort, bei dem die Zuschauer in die Handlung eingebunden wurden. Das letzte große, interaktive Filmereignis ist etwa zwei Jahre alt: 2016 hat das Erste die Verfilmung des Theaterstücks „Terror“ des Autors Ferdinand von Schirach gezeigt. Das Fernsehpublikum konnte abstimmen, ob der Luftwaffen-Major Lars Koch für den Abschuss http://www.haz.de/Nachrichten/Medien/Uebersicht/TV-Experiment-endet-mit-Freisprucheiner Passagiermaschine zur Terrorabwehr schuldig gesprochen wird – oder einen Freispruch erhält. Die Mehrheit des deutschen Publikums – 600.000 Menschen machten bei der Abstimmung mit – entschied sich für den Freispruch – und so wurde dieses der zwei vorbereiteten Endszenarien ausgestrahlt.

Neu ist das Konzept mit der interaktiven Sendung also nicht – doch einem Streaming-Dienst eröffnen sich dabei andere Möglichkeiten. Während sich Fernsehsender einer demokratischen Abstimmung, also der Mehrheit beugt, und diese Alternative allen Zuschauern zeigt, kann ein Streaming-Dienst individuell auf jeden Zuschauer eingehen. Jeder Nutzer sieht dann nur noch das, was er will. Ob das so gut ist?

Von Geraldine Oetken / RND