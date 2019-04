Boston

Ein Film mit Felicity Huffman in der Hauptrolle wird nach ihrer Verwicklung in den Skandal um US-Hochschulzulassungen bei Netflix vorerst nicht gezeigt. Der ursprünglich für 26. April geplante Starttermin für die Romantikkomödie „Otherhood“ werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte der Streamingdienst am Montag mit. In dem Film spielt Huffman an der Seite von Patricia Arquette und Angela Bassett.

Staatsanwälte werfen Huffman vor, unter dem Deckmantel einer Spende für den guten Zweck 15 000 Dollar an einen Berater gezahlt zu haben, um Ergebnisse einer Studienzulassungsprüfung ihrer Tochter zu schönen. Demnach führte die Schauspielerin Gespräche über einen ähnlichen Plan für ihre jüngere Tochter, entschied sich dann aber dagegen. Erst am Montag bekannte sich Huffman schuldig. In den Bestechungsskandal sind landesweit viele weitere prominente Eltern verwickelt, darunter die Schauspielerin Lori Loughlin.

Die 56-jährige Huffman erhielt Emmy-Nominierungen für ihre Rolle in der Netflix-Serie „American Crime“. Beim Streamingdienst soll sie zudem ab 17. Mai als Staatsanwältin in der Produktion „When They See Us“ zu sehen sein.

Von RND/dpa