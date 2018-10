Hannover

Dass wir viel Netflix schauen, ist klar. Dass es so viel ist, nicht unbedingt. Denn Netflix, das zeigt eine Studie, ist für 15 Prozent des weltweiten Downstream-Traffics verantwortlich. Das heißt, die Menschen streamen so viel Serien, Filme und Shows, dass der Anteil der Plattform an Datenverkehr, der nicht zum Hochladen genutzt wird, am größten ist. Das sei eine beeindruckende Zahl, findet das Unternehmen Sandvine, das die Studie erstellt hat.

Denn die „Konkurrenz“ ist groß. Schließlich sind ja noch andere Plattformen wie Amazon oder YouTube im Geschäft. Gleichzeitig ist auch der Anteil von Gaming oder von sozialen Netzwerken gestiegen. Ein weiterer Grund, warum Netflix-Spitzenposition beeindrucken sei, sei auch, dass Netflix eigentlich sehr effizient seine Datenübertragungsrate managet. Würde es das nicht tun, dann wäre der Anteil noch deutlich größer.

Video insgesamt beansprucht fast 58% des Downstream-Datenvolumens für sich, 56 Prozent des gesamten Datenverkehrs – 4K-Streams machen dabei aber bisher noch einen sehr geringen Teil aus.

Von asu/RND