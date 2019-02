Köln

Die Bütt im Karneval gilt als political-correctness-freie Zone – aber es gibt Ausnahmen. Als der Komiker Bernd Stelter am Wochenende bei der Fernsehaufzeichnung einer Karnevalssitzung einen Witz über den Doppelnamen der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer riss, wurde er von einer Zuschauerin auf offener Bühne zur Rede gestellt. Gabriele Möller-Hasenbeck wollte sich Stelters Geläster nicht anhören und polterte los: „Männernamen sind immer toll – und Frauennamen sind immer scheiße. Und Doppelnamen sind Doppelscheiße.“ Sie musste den Saal verlassen. In der „Kölnischen Rundschau“ erklärte sie später ihre Motivation: „Ich habe selbst einen Doppelnamen und muss das nicht über mich ergehen lassen.“

#steltergate: Heftige Debatte über Doppelnamen und Geschlechter

Seitdem tobt nicht nur unter dem Stichwort #steltergate eine heftige Debatte um Doppelnamen, die Freiheit der Rede, des Karnevals und der Geschlechter – Möller-Hasenbeck selbst wird plötzlich im Netz angefeindet. Auf einem Bewertungsportal, auf dem sie als Steuerberaterin zu finden ist, wurden zum Teil beleidigende Kommentare zu ihrer Person abgeben, die auch ihre berufliche Qualität untergraben. Das Portal hat die betreffenden Kommentare inzwischen gelöscht.

Stelter-Kritikerin ist fassungslos

Die Steuerberaterin hat sich laut WDR nun dazu entschlossen, juristischen Beistand zu suchen. In einem Gespräch mit dem Sender sagte sie, dass der Eingriff in ihre berufliche und vor allem menschliche Integrität bei Weitem das übersteige, was im Karneval zulässig sein dürfe. Es erfasse sie eine gewisse Ratlosigkeit darüber, was in der Gesellschaft los sei. „Meine Auffassung von Offenheit und Vielfalt wäre eine andere gewesen.“

Von RND/dpa