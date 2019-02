Medien ESC-Siegerlied - Nach Plagiatsvorwurf: Jetzt wird auch Jack White an „Toy“ beteiligt Nach Plagiatsvorwürfen gegen die Komponisten des israelischen ESC-Siegerliedes „Toy“ haben sich laut dem israelischen Fernsehen beide Seiten geeinigt. Neben den beiden israelischen Komponisten werde nun auch der frühere White-Stripes-Sänger Jack White als Autor des Stückes geführt, berichtete der Fernsehsender „Kan“.

13.05.2018, Portugal, Lissabon: Die Sängerin Netta aus Israel freut sich auf der Pressekonferenz nach dem Finale des 63. Eurovision Song Contest über ihren Sieg und hält die ESC-Trophäe in den Händen. Sie trat mit dem Lied «Toy» an. Foto: Pedro Fiuza/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 13.05.2018, Portugal, Lissabon: Die Sängerin Netta aus Israel freut sich auf der Pressekonferenz nach dem Finale des 63. Eurovision Song Contest über ihren Sieg und hält die ESC-Trophäe in den Händen. Sie trat mit dem Lied «Toy» an. Foto: Pedro Fiuza/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa