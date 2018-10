Dublin

Die irische Datenschutzkommission hat nach dem jüngsten Hackerangriff auf Facebook Ermittlungen aufgenommen. Sie wolle prüfen, ob das Internetunternehmen sich an EU-Regeln zum Schutz der Privatsphäre gehalten habe, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Hacker hatten sich bei dem am 28. September bekannt gewordenen Angriff Zugang auf die Konten von 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft. Nach Schätzung der Kommission sind in der EU an die fünf Millionen Facebook-Nutzer betroffen.

Die irische Datenschutzkommission ist die Aufsichtsbehörde für Facebook in der EU. Der Soziale-Medien-Konzern hat dort eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Dublin. Unternehmen drohen nach der DSGVO bei Verstößen gegen Datenschutzregeln Strafen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes – das wären im Fall von Facebook 1,6 Milliarden Dollar nach Zahlen von 2017.

Von AP/RND