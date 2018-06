Das war bitter: Nach 30 Jahren verlor „Spiegel TV“ seinen RTL-Sendeplatz am Sonntagabend. Ab dem 2. Juli läuft das letzte private TV-Politmagazin nun am Montag. Was ändert sich noch? Fragen an Chefredakteur Steffen Haug und Redaktionsleiterin und Moderatorin Maria Gresz.