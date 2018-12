Pfäffikon

Nutzer des Krypto-Messengers Threema können jetzt Nutzerkonto, Kontakte und Gruppen im neuen Threema Safe sichern. Dieses Backup wird verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert, kann aber auch in Onlinediensten wie Google Drive gespeichert werden. Im Gegensatz zur bisherigen Sicherung der Threema-ID lässt sich mit dem Threema Safe das Nutzerprofil auch bei einem Gerätewechsel – etwa von Android zu iOS oder in die andere Richtung – mitnehmen und weiter nutzen. Aktuell steht der Threema Safe erst für Androidnutzer zur Verfügung, iOS und Windows Phone sollen bald per Update ebenfalls unterstützt werden.

Threema : Whatsapp-Alternative

Die Datensicherung enthält die grundlegenden Daten wie Threema-ID, Nutzername, Profilbild und Kontakte, dazu die Gruppenzugehörigkeiten und Verteilerlisten. Außerdem speichert der Threema Safe zahlreiche Einstellungen der App. Nachrichteninhalte sind nicht Teil der Datensicherung.

Threema ist eine Messenger App für Smartphones mit durchgehender Datenverschlüsselung und weitreichenden Möglichkeiten der anonymen Nutzung. Die App kostet rund 3 Euro.

Von RND/dpa