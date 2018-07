Unterföhring

Fußballfans bleiben am Ball: Der Sender Sky schließt eine Partnerschaft mit dem britischen Streamingdienst DAZN für die kommenden drei Spielzeiten und strahlen auch ausgewählte Live-Sport-Inhalte von DAZN in den Sky Sportsbars in Deutschland und Österreich aus.

Für die Gastronomie: Zwei Kanäle mit bis zu 14 Stunden Sport täglich

Die Gäste der Sky Sportsbars können damit auch in den kommenden drei Jahren alle Spiele der deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League erleben, darüber hinaus unter anderem die Topspiele der UEFA Europa League oder europäischer Topligen. Zum ersten Mal in der Fernsehgeschichte ist die Champions League allein im Pay-TV zu sehen. Parallele Free-TV-Übertragungen (etwa im ZDF) finden nicht mehr statt.

Zu den Inhalten von DAZN gehören neben ausgewählten Spielen der UEFA Champions League und der UEFA Europa League unter anderem auch Partien aus internationalen Topligen wie der englischen Premier League oder der spanischen La Liga. Sky zeigt alle Spiele, alle Tore der Champions League in der Original Sky Konferenz. Zudem zeigt Sky die meisten Einzelspiele mit deutscher Beteiligung, unter anderem alle deutschen Rückspiele im Achtel- und Viertelfinale live und exklusiv.

In den Sportsbars sind alle Spiele mit deutscher Beteiligung zu sehen

DAZN zeigt unter anderem die übrigen Spiele mit deutscher Beteiligung. Durch die Kooperation mit DAZN werden in der Kombination mit dem Sky Live-Sport-Angebot alle Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt – in den Sky Sportsbars jedenfalls.

„Durch die Kooperation stellen wir allen Gastronomiekunden, die Sky über Satellit empfangen können, zwei lineare Kanäle mit täglich bis zu 14 Stunden DAZN-Inhalten zur Verfügung“, sagt ein Sky Sprecher gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Damit hat die Gastronomie die Möglichkeit, ihren Gästen – über die Woche verteilt – noch viel mehr Live-Sport zu zeigen.“ Privatkunden bräuchten ein zweites Abonnement. „Oder man verabredet sich eben in der Kneipe.“

Abopreis-Anpassungen „im üblichen Rahmen“ geplant

„Durch die Partnerschaft mit DAZN stärkt Sky seine Rolle als verlässlicher und wichtigster TV-Partner für die Gastronomie“, kommentiert Paul Sexton-Chadwick, der Geschäftsführer von Sky Business Solutions, das neue Miteinander.

Ganz ohne monetäre Veränderungen wird es für die Sportsbar-Betreiber nicht gehen. Auch im Zuge steigender Lizenzgebühren seien Preisanpassungen „im üblichen Rahmen“ geplant, so Sky. Über die Summe des Deals mit DAZN bewahrt Sky allerdings Stillschweigen.

Von Matthias Halbig / RND