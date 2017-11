Mehr Sicherheit mit „Ring“

Smarte Klingel: „Ring“ informiert den Eigentümer per Handy, wer an der Tür läutet. © Hersteller

Helfer im Alltag

Sie trägt den gleichen Namen wie ein bei Horrorfans beliebter Gruselschocker, allerdings soll „Ring“ für Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. So funktioniert’s...

Hannover. Die smarte Türklingel „Ring“ informiert den Eigentümer per dazugehöriger Smartphone-App auch unterwegs, wenn jemand vor der Tür steht. Und nicht nur das: Darüber hinaus zeigt sie auch gleich ein Bild der Person an, mit der – ebenfalls via App – auch gesprochen werden kann. Ein eingebautes Mikrofon und ein Lautsprecher ersetzen die Gegensprechanlage. Voraussetzung, damit es funktioniert: Das Smartphone muss eine funktionierende Internetverbindung haben.

