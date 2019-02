New York

Er ist derjenige, der der „Marvelous Mrs. Maisel“, der Hauptfigur der gleichnamigen Serie, in der ersten Folge metaphorisch die Hand reicht. Und Lenny Bruce, der tragische Comedian der Fünfziger- und Sechzigerjahre in den USA, ist es auch, der sie in der letzten Folge ins Ungewisse verabschiedet. Gerade läuft die zweite Staffel von „Marvelous Mrs. Maisel“ bei Amazon Prime, und ab Donnerstag steht die deutsche Synchronisation zur Verfügung.

Lenny Bruce – furchtlos im Angesicht der Komik

Lenny Bruce lernte sein Handwerk in den Stripclubs, war bekannt für seine improvisierten Gigs mit disruptivem Witz. Er spaltete furcht- und rücksichtslos die Gesellschaft, indem er selbstbewusst und selbstironisch ihre Moralvorstellung ins Absurde steigerte. Mehrfach wurde er wegen Obszönität verklagt – die Gerichtsprotokolle lesen sich fast wie ein Comedy-Act, wenn ein Polizist erklären will, warum genau „Schwanzlutscher“ obszön ist. Mrs. Maisel, Miriam Maisel ( Rachel Brosnahan), ist die fiktive und latent jugendfreiere Zeitgenossin von Bruce (in der Serie: Luke Kirby), der 1966 mit 40 Jahren verstarb – offiziell an einer Heroinüberdosis.

In der Erfolgsserie ist Miriam Maisel die perfekte Hausfrau – bis ihr Mann Joel sie klischeehaft verlässt. Maisel besäuft sich und landet auf der Bühne des legendären „Gaslight Café“ in New York. Der Start ihrer Comedy-Karriere. Die Serie von „ Gilmore Girls“-Schöpferin Amy Sherman-Palladino legt wie Lenny Bruce fast 50 Jahre später noch Doppelmoral offen, wenn der Zuschauer lacht, weil er sich ertappt fühlt. Denn das Wissen darum ist es, was ihn nach dem Lachen nachdenken lässt.

Von Geraldine Oetken/RND