Letzte „Game of Thrones“-Staffel kommt 2019

Los Angeles. Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest, allerdings wird das Ende der erfolgreiche HBO-Serie vor 2019 nicht zu sehen sein. Das teilte der US-Sender am Donnerstag mit. Bereits im vergangenen Sommer hatten die Regisseure David Benioff und Dan Weiss gegenüber „Entertainment Weekly“ angekündigt, eine eineinhalbjährige Pause einzulegen. So wolle man sich genug Zeit lassen, um die finalen Szenen so spektakulär und zufriedenstellend wie möglich zu gestalten.

Im Oktober 2016 haben Benioff und Weiss gemeinsam mit den Regisseuren David Nutter und Miguel Sapochnik die Dreharbeiten zu den finalen sechs Episoden aufgenommen.

It's official: @GameOfThrones will return for its six-episode, eighth and final season in 2019.