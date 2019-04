Köln

Dass es Kerstin Ott in der fünften Ausgabe der 12. Staffel von „ Let’s Dance“ nicht leicht haben würde, war den meisten Zuschauern wohl klar. Schon in der vergangenen Show erhielt die Sängerin („Die immer lacht“) nur sieben Punkte für ihren Tanz, wirkte in vielen Sequenzen lustlos. Schon beim Einspieler zur fünften Show sagte Ott: „Ich fühle mich fehl am Platz.“

Und dann waren Ott und Regina Lusin auch noch mit einem der anspruchsvollsten Tänze dran: Einer Samba zu „Vamos A Bailar“. Das Jury-Urteil danach: vernichtend. Juror Joachim Llambi bringt es am Ende auf den Punkt: „Wenn du einen Vertrag für diese Show unterschreibst, dann muss dir auch klar sein, alles hier zu geben.“ Er kritisiert ihre Lustlosigkeit, sagt: „Wir waren Profitänzer, wir waren Sportler, wir haben nie aufgegeben“.

„ Let’s Dance “: Kerstin Ott fängt auf Weg zu Punktevergabe an zu weinen

Für Kerstin Ott ist das alles zu viel. Die Sängerin fängt schon auf dem Weg zur Punktevergabe an zu weinen, lässt sich erst von ihren Mittänzern trösten, anschließend von Moderatorin Victoria Swarovski. Weinend sagt sie in die Kamera: „Ich tanze nicht für die Punkte und nicht für die Jury. Ich tanze für meine Fans, meine Frau und Regina. Ich hab es bis hierhin genossen.“ Die Jurypunkte fallen dann entsprechend gering aus: Drei Punkte gibt es von Jorge Gonzales, drei von Motsi Mabuse und einen von Joachim Llambi.

Kaum ist ihr Auftritt vorbei, wird die umstrittene Szene im Netz diskutiert. Die Meinung der User ist gespalten. So schreibt einer auf Twitter: „ Llambi hat absolut recht. Die hat kein Bock darauf und soll sich nicht aufspielen als wäre sie das Opferlamm. Die ist nur in der Show damit ihre Musikkarriere nicht ausstirbt.“

Ein anderer schreibt: „ Llambi selbstgerecht und kleinkariert. Musste er bei Kerstin echt noch nachtreten?“. Manche haben auch Mitleid: „Ich hoffe es ruft niemand an, nur weil sie sympathisch ist. Lasst sie nach Hause.“

