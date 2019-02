Köln

Nach ihrer Pause ist die Profitänzerin Isabel Edvardsson zurück auf dem Tanzparkett von „ Let’s Dance“. Mit Wayne Carpendale gewann sie 2006 die erste Staffel der Tanzshow bei RTL. In der 3. Staffel tauschte sie das Tanzparkett gegen das Jury-Pult ein. In der 4. Staffel kehrte sie als Profitänzerin zurück. 2014 gewann sie mit Alexander Klaws die siebte Staffel. Nachdem sie 2017 in der vierten Live-Show ihre Schwangerschaft verkündete und damit in die Babypause ging, ist sie nun wieder als Profitänzerin zu sehen.

Das erste Training mit allen Stars und Profitänzern findet in der Woche der Kennenlernshow am Freitag, 15. März, dem Auftakt von „ Let’s Dance“ statt. Ihr gemeinsames Tanztraining nehmen die Tanzpaare erst nach der Kennenlernshow auf. Die professionellen Tänzer übernehmen die Führung, unterrichten jeweils ihren prominenten Tanzpartner und entwickeln die Choreographien für alle Tanzfiguren. Die „Paarung“ bleibt durch die Shows hindurch gleich, d.h. der jeweilige Profitänzer tritt stets mit seinem Prominenten in den Shows auf.

Das sind die 14 Profitänzer der 12. Staffel von „ Let’s Dance “:

Marta Arndt (29, aus Karlsruhe, u. a. Deutsche Meisterin Latein Professional Division).

Katja Kalugina (25, aus Berlin, u. a. Deutsche Vizemeisterin im Showdance Professional Latin).

Regina Luca (30, aus Karlsruhe, sechsfache Landesmeisterin in MV in Standard und Latein).

Kathrin Menzinger (30, aus Wien, u. a. Weltmeisterin Showdance Standard).

Renata Lusin (31, aus Düsseldorf, u. a. Bronzemedaillengewinner Weltmeisterschaft in der Kür Standard bei den Professionals).

Isabel Edvardsson (36, aus Hamburg, u.a. Europameisterin Professional Standard Kür).

Ekaterina Leonova (31, aus Köln u. a., WDSF EU Cup Siegerin).

Christina Luft (29, aus Frankfurt a. M., u. a. Vizeeuropameister über 10 Tänze).

Christian Polanc (40, aus Ingolstadt, u. a. Deutscher Meister Kür Latein).

Evgeny Vinokurov (28, aus Frankfurt a. M., u.a. Vizeweltmeister über 10 Tänze).

Erich Klann (31, aus Borchen in NRW, u. a. World Cup Finalist Latein).

Valentin Lusin (31, aus Düsseldorf, u. a. „2-fache Vizeweltmeister in der Kür ( Showdance) Standard in China“.

Massimo Sinató (38, aus Mannheim, u. a. Vierfacher Landesmeister).

Robert Beitsch (27, aus Berlin, u. a. Finalist Amateur Grand Prix in Polen in Latein).

